アメリカ発のアウトドアブランド・MERRELL（メレル）から、街から山まで対応する高機能マルチアウトドアランニングシューズが新登場！「PROMORPH（プロモーフ）」（2万900円）は、グリップ性と耐久性を兼ね備えながら深いラグも確保したアウトソールを搭載した、トレイルランニングにもロードランニングにも活躍する“オールインワン”なランニングシューズ。これひとつあれば、ロードでもオフロードでも快適な走りが楽しめちゃう