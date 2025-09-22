「こころの医療センター五色台」で開かれた学習会 ネットやゲームへの依存に悩んでいる人や保護者、支援に関心がある人たちを対象にした学習会が香川県坂出市の病院で開かれました。 「こころの医療センター五色台」で開かれた学習会には約30人が参加しました。 依存症の専門医、佐藤仁院長が講演し、「ゲーム時間が長く生活に支障をきたしている子どもに対しては、ゲームを取り上