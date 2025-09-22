愛知県豊明市の議会で、スマホなどの使用時間を1日2時間以内を目安とする条例案が賛成多数で可決され、成立しました。来月1日に施行され、罰則はないということです。仕事や勉強以外でのスマートフォンなどの使用時間を1日2時間以内を目安とするよう、全市民に促す条例案が、豊明市議会で22日、賛成12、反対7で可決、成立しました。来月1日に施行され、罰則はないということです。条例は、小学生以下は午後9時、中学生以上は午後10