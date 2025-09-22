想定される石破首相の訪米日程石破茂首相が国連総会出席のための米国訪問に合わせ、トランプ米大統領との短時間の立ち話を調整していることが分かった。フランスのマクロン大統領や国連のグテレス事務総長との会談も最終調整している。複数の政府関係者が22日、明らかにした。首相は23日、米ニューヨークに向けて日本を出発し、25日に帰国する予定。政府筋によると、トランプ氏夫妻が23日夜（日本時間24日）に予定するレセプ