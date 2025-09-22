「大相撲秋場所・９日目」（２２日、両国国技館）両横綱がピンチをしのぎ、白星を伸ばした。豊昇龍（立浪）は押し込まれるも土俵際で左に跳ねるようにいなすと、先場所優勝の琴勝峰（佐渡ケ嶽）は踏みとどまれずに土俵の外へ。突き落としで無傷９連勝とし、単独トップを守った。豊昇龍は「集中してやりました。しっかり落ち着いていたので良かった」と土俵際の場面を振り返った。大の里（二所ノ関）は立ち合いでもろ手突