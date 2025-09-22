東京科学大は２２日、スポーツ庁長官で９月末で任期満了となる室伏広治氏（５０）が、１０月１日付で副学長（スポーツサイエンス担当）とグローバルスポーツサイエンスセンター（仮称）準備室長に就任すると発表した。科学大は昨年１０月、東京工業大と東京医科歯科大が統合して誕生した。同センターは、科学大の国際医工共創研究院内に来年４月に設置されることが決まっている。医学や工学、情報科学などを基盤に、睡眠や代謝