「YOLU（ヨル）」が、新たにボディケアアイテムとして「ディープナイトケアボディソープ」を2025年10月1日（水）より公式オンラインストア 、ECモール、全国バラエティショップ、ドラッグストア（一部店舗除く）にて順次発売する。■贅沢保湿本商品には生コラーゲン*とゴールデンホホバオイル**という贅沢な保湿成分を配合。保湿性が高い弱酸性の洗浄成分をメインに構成し、肌のうるおいを守りながら、やさしく汚れを落としてくれ