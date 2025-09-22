レブロンが、人気のリップスクラブ『レブロン キス シュガー スクラブ』から、甘く、まろやかな“ご褒美”の新色「ストロベリー」を日本限定で2025年10月14日(火)に新発売となる。■日本限定洗い流さないシュガースクラブが唇をすべすべにし、塗るだけで角質＆保湿ケアできるリップスクラブ『レブロン キス シュガー スクラブ』 。そんな人気のシリーズからこの秋登場するのが、まるで摘みたてのいちごをひと口味わったような甘く