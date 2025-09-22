エバー航空は、神戸〜台北/桃園線を11月19日から増便する。従来の月・金曜に加え、水曜をあわせた週3往復を運航する。所要時間は神戸発が3時間15分、台北/桃園発が2時間25分から2時間半。機材はビジネスクラス8席とエコノミークラス176席の計184席を配置した、エアバスA321型機を使用する。同路線は4月18日に開設していた。スターラックス航空も、火・木・日曜の週3往復を運航している。■ダイヤBR133神戸（11：00）〜台北/桃園