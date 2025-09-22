香港航空は、香港〜麗江線を9月8日に開設した。香港発が月・水・金曜、麗江発が火・木・土曜の週3往復を運航する。機材はエアバスA320型機を使用する。所要時間は香港発が3時間5分、麗江発が2時間50分。麗江はユネスコ世界遺産にの麗江古城の石畳の街並みや、壮大な玉龍雪山の絶景で知られている。日本からは、東京/成田・大阪/関西発で同日乗り継ぎができる。■ダイヤHX412香港（19：05）〜麗江（22：10）／月・水・金HX413麗