日本サッカー協会は22日、国際親善試合に臨むビーチサッカー日本代表の12名の選手を発表。サッカー日本代表の経験がある森岡亮太（ドーサルM.FC/アシヤ）が、初選出された。現在34歳の森岡は2010年にヴィッセル神戸でプロデビューを果たすと、その後はポーランドやベルギーのクラブでのプレーを経て、2025年3月に神戸で現役引退を発表。その後同5月にドーサルM.FC/アシヤ（兵庫県）に加入し、ビーチサッカーのキャリアをスター