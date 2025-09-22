分配金の支払い遅延が続いている不動産ファンド「みんなで大家さん」。大阪府の吉村知事は国や都と連係して今後対応していく考えを示しました。「みんなで大家さん」は大阪市の会社が運営する不動産ファンドで、年利７％の賃料収入を分配するなどとうたって、所有する不動産への出資を募り、２０００億円以上を集めました。しかし、成田空港近くで都市開発を行う「ゲートウェイ成田」という主力商品で、大幅に開発が遅れ今年