人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年9月23日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）我慢が肝心。衝動買いに走ると後悔すること間違いなし。11位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）親切心が裏目に出そう……。今日は深く関わりすぎないほうが安全かも。10位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）人の顔色が気にか