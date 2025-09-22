2022年に女性2人に4回にわたり無断で性行為を撮影したという疑惑で、起訴されていた元韓国代表FWファン・ウィジョ。先日には、性暴力犯罪処罰法違反の罪で、懲役1年、執行猶予2年の判決が確定していた。かつて3シーズンの間J1ガンバ大阪で過ごし、現在はトルコ1部アランヤスポルで活躍している。日本ではベストイレブンや優秀選手に選出され、リーグを代表する選手として活躍した。その後、仏1部ボルドーにステップアップしていっ