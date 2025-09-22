スポーツクライミングの世界選手権は22日、ソウルで行われ、到達した高さを競うリードの予選で男子は鈴木音生（静岡県連盟）と吉田智音（摂南大）がともに2位で上位24人による準決勝（26日）に進んだ。今季ワールドカップ（W杯）のリード年間総合2位の安楽宙斗（JSOL）は6位通過で、日本選手6人全員が勝ち上がった。女子は小武芽生（エスエスケイフーズ）と谷井菜月（愛媛県連盟）が、ともに14位で通過するなど5人が準決勝に進