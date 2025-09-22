自民党総裁選に立候補した5氏が強調したことは―。22日の所見発表演説会での発言を人工知能（AI）で分析すると、経済分野などでそれぞれが力点を置く政策や主張が浮かび上がった。自民党への逆風が続く中で、党の立て直しを訴える声も目立った。小林鷹之元経済安全保障担当相は「安全保障」「経済」がキーワードとされた。自身が取り組んできた分野だと強調していた。総裁になれば思い切った人材登用を行うとした茂木敏充前