著名投資家のウォーレン・バフェット氏が、中国のEV大手「BYD」の株式を全て売却したとの報道です。アメリカのCNBCテレビは21日、バフェット氏が率いる投資会社「バークシャー・ハサウェイ」が、保有する中国のEV大手「BYD」の株式を全て売却したと報じました。売却の理由は明らかにされていません。バークシャーは2008年にBYDに出資しましたが、2022年ごろから徐々に出資比率を下げていました。