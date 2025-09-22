タレント小池里奈（32）が22日、自身のインスタグラムを更新。フォロワーへエールを送った。小池は「おはよ〜今週もがんばろう」とコメントし、黒いランジェリー姿を投稿。小池は寄せた胸元を強調したポーズを取っており、ランジェリーの肩紐が二の腕までずり下がっているショットを披露した。この姿にフォロワーからは「サイコーのお目覚めショット」「こんな美人がこんな姿で『おはよう』と起こしてくれるの、ほんとに男の子の