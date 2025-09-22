令和の可愛いを牽引する存在、FRUITS ZIPPER・櫻井優衣ちゃんが2025年11月号よりRay専属モデルとして仲間入り！そこで今回は、Rayモデルとしての意気込み＆目指すモデル像をたっぷり語ってもらいました。アイドルとしてもソロ活動をスタートすることになったという優衣ちゃん。これからの活躍に目が離せない♡【FRUITS ZIPPER・櫻井優衣】Ray専属モデルでびゅー♡期待しかない新人が仲間入り！期待の新人♡ FRUITS