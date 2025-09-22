◆東都大学準硬式野球秋季リーグ戦１部国士舘大４―６帝京大１回戦（１８日・スリーボンドスタジアム八王子）帝京大が終盤に振り切り国士舘大に先勝した。３回１死二、三塁の場面で４番・難波元希（２年＝平塚学園）のショートへの内野安打などで３点を先取。その後追いつかれたが７、８回に得点を重ね逃げ切った。投げては先発の廣田爽人（３年・帝京長岡）が７回３失点でしのぎ勝利に貢献した。廣田は「先制点を取ってもら