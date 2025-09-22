主人公・果穂は自営業の夫と小学校1年生の娘と幸せに暮らしていました。しかし最近の悩みは、ももの友人があまりにもやんちゃで遊びに来るたび暴れ回ること。今回は夫も第激怒のとんでもない事件が発生してしまいます。『娘の友達を出禁にした話』第4話をごらんください。 娘の友人の奇行に悩まされ続けていた主人公・果穂。そんな中、なんとついに「家に対しての被害」とも言える事態が起こってしまうのです。 ベランダ放置子