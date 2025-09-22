EVのe-2008より鋭いダッシュ稀にギクシャクプジョー2008のハイブリッドは、とても滑らかで身軽。0-100km/h加速は、バッテリーEV版のe-2008より鋭い8.3秒でこなす。走行中に全力ダッシュを求めると、キックダウンを待つ必要はあるが。【画像】最新顔に上級インテリアプジョー2008 ハイブリッドサイズの近いクロスオーバーはコレ全133枚低速域では、ガソリンエンジンと電気モーターとの主役交代時に、若干ギクシャクすること