記者会見を終え、記念撮影に応じる東条英利さん（左から3人目）、クリフトン・トルーマンさん（同4人目）ら＝22日午後、京都市左京区平和を願い世界を巡る活動を始めた第2次世界大戦時の政治指導者らの子孫が22日、日本での活動最終日を迎え、京都市で記者会見した。東条英機元首相のひ孫英利さん（52）や原爆投下を命じた米国のトルーマン元大統領の孫クリフトンさん（68）らが参加、かつて敵同士だった立場の子孫と直接会話