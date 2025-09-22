大阪・関西万博の会場で２０日、打ち上げられた花火の破片で来場者がけがをしたとみられる事故があり、日本国際博覧会協会（万博協会）は２２日、過去にも同様の事故が３件あったと明らかにした。会場では２０日夜、南側の「ウォータープラザ」付近で、花火を見ていた４０歳代の女性が顔に軽いけがを負う事故があった。事故を受け、万博協会が調べたところ、過去に別の来場者３人からも同様の申告を受けていたことが確認された