2025年に25周年を迎える「est（エスト）」は、アニバーサリーイヤーを迎え、ファン待望のキャンペーンを発表しました。スペシャルコミュニケーターにFANTASTICSの八木勇征さんを迎え、記念すべき活動が続々スタート！特に注目は、「エスト ザ ローション EX」と「エスト ザ エマルジョン EX」の購入特典として、限定の八木勇征さんフォトカードがプレゼントされる企画です