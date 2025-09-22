プロ野球・中日は22日、ロドリゲス選手が9月27日から10月4日までパナマで開催されるU23プレ世界大会のキューバ代表に選出されたため、帰国することを発表しました。ロドリゲス選手は今季20試合に出場し、打率.207、打点1の成績。22日に出場選手登録を抹消されていました。