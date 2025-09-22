自民党の総裁選挙が9月22日に告示され、5人が立候補を届け出ました。物価高への対応や野党との連携のあり方などが争点となる中、有権者はいま政治に何を求めているのか。まちの声を聴きました。自民党の総裁選が幕を開け5人の候補者たちが演説会で顔をそろえました。総理経験者たちを前にそれぞれの決意表明です。世代交代、自民党の再起動を誓います。〈小林鷹之氏〉「新しい世代がもっともっと前に出て自民党をそして日本を動か