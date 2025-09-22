女子ハンドボール「リーグH」初代女王のブルーサクヤ鹿児島は鹿児島市でホーム初戦を迎え、見事勝利！女王の力を見せつけました。（観客）「目を離す時間が全くない。ずっと興奮しっぱなし」（観客）「去年の女王ですから圧倒的に勝ってほしい。それを楽しみに応援に来た」（磯脇琢磨アナウンサー）「前節、ブルーサクヤはリーグ開幕戦は引き分けに終わりました。ホーム初戦と