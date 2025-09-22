鹿児島の筋肉自慢たちが集結しました。鹿児島市でボディコンテストにコスプレを組み合わせたイベントが開かれ、鍛え上げた肉体美やシルエットを披露しました。鹿児島市で21日開かれたのはFIXPO CHALLENGE CUPです。コンセプトは、「初心者に優しい、楽しむボディコンテスト」。鹿児島で開かれるのは2回目です。16の部門に77人が出場し、この日に向けて鍛え上げた自慢の肉体を披露しました。（観客）「170番いいぞ～」