昨年、ジャンボ尾崎に弟子入りし、「アクサレディス」で4位タイ、「ミネベアミツミレディス」では2位タイに入るなど、今季優勝争いに顔を出している泉田琴菜。ここまで24試合に出場し、予選落ちは5度だけで、メルセデス・ランキング39位とキャリアハイの成績を収めている。初優勝が待たれる泉田のスイングをプロコーチの平尾貴幸氏に解説してもらった。【連続写真】ハンドダウン&コンパクトなトップで飛ぶのに安定感が出る！