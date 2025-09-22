愛知県岡崎市の岡崎商業高校で22日、人気ベーカリーの新商品を生徒がプレゼンする授業が行われました。安城市の人気ベーカリー「パンのトラ」の訪問授業の一環で行われたもので、県立岡崎商業高校の3年生が、自分が考えたパンをプレゼンしました。アイデアが採用されれば、11月に開業する三井アウトレットパーク岡崎の店舗で商品化されるということです。高校3年生：「緊張したんですけど、楽