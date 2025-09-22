北海道・当別消防署の救急車が出動先の住宅を間違え、到着が遅れていたことがわかりました。男性は心肺停止の状態で病院へ搬送され、その後、死亡しました。救急車の到着に遅れが発生したのは、当別消防署の当別救急隊です。石狩北部地区消防事務組合によりますと、９月１９日午前９時ごろ、「５０代の男性が倒れ意識がない」と通報を受け出動した救急車が、男性宅の住宅を間違え、到着がおよそ４分遅れたということです。男性は心