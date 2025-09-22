「ヤクルト−阪神」（２２日、神宮球場）阪神の森下翔太外野手が四回の守備から途中交代した。森下はこの日、「３番・右翼」で先発出場。昨年までチームメートだった青柳との対戦で、初回の第１打席は三ゴロ併殺打。第２打席はバットを折られるシーンもあり、最後は空振り三振に倒れていた。その後、ベンチへさがる際には左肩を気にするような仕草もあった。四回の守備から一塁に糸原が入り、前川が左翼へ回る形となった。