あすは「秋分の日」。といえば…「秋分の日はやっぱり、おはぎ。だいたい食べます、毎年」そう、「おはぎ」。お彼岸には昔からおはぎを食べる風習があります。東京・巣鴨にある「とげぬき福寿庵」。こちらのおはぎは北海道産のもち米と小豆を使い、砂糖、塩、水飴のみの昔ながらの製法で作ったこだわりのひと品。コメ高騰の余波で、もち米も値上がり、そのため18円値上げしました。しかし！とげぬき福寿庵 総支配人土井征哉