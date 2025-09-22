「ヤクルト−阪神」（２２日、神宮球場）ヤクルトの青柳晃洋投手が四回１死一塁から阪神・小幡龍平内野手に死球を与え、左翼席の阪神ファンから強烈なブーイングがわき起こった。引っかかった変化球が小幡の脇腹付近に当たると、青柳は申し訳なさそうに帽子をとった。直後、左翼席の阪神ファンからは特大のブーイングが沸き起こった。試合前にアナウンスされた際には、阪神ファンから温かい拍手がわき起こっていたが…球場