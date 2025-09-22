２１日のテレビ東京「最強大食い王決定戦２０２５秋新人発掘トライアウト」では、今秋開催予定の「最強大食い王決定戦」出場をかけて、新鋭たちが火花を散らした。予選を勝ち抜いた完全初参加のメンバー４人に、過去大会で爪痕を残した４人の計８人がバトル。浅草・花やしきで「焼き芋」対決し、上位４人が本戦に進んだ。激戦となり、用意した２５０本がなくなるハプニングも。想定を超えるハイペースの中で、１位となったの