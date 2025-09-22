宮崎県の住宅で女性が知人の男に刺された事件で、警察は逃走していた34歳の男を逮捕しました。逮捕された職業・住所不詳の竹下誠也容疑者（34）は、21日午後11時40分ごろ、新富町の住宅で30代の女性の腹部や太ももを刺した殺人未遂の疑いが持たれています。竹下容疑者は事件後逃走していましたが、22日午前に宮崎市の宿泊施設にいたところを緊急逮捕されました。女性は「知り合いの男に刺された」と話していて、警察によりますと、