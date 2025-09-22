サッカースペイン１部リーグ、バルセロナのイングランド代表ＭＦマーカス・ラッシュフォードが集合時間に２分遅れたことで２１日のリーグ、ヘタフェ戦の先発メンバーから外れていたという。バルセロナを中心に展開するスポーツ紙、エル・ムンド・デポルティボが伝えている。報道によると、選手は同日午前、ホテルで行われたチームミーティングに２分遅刻した。厳密に言えばこの時行われた軽めの練習に遅れたのではなく約束の時