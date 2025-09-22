熊本県教育委員会は、2027年3月から実施予定としていた県立高校の前期と後期の入試の一本化を、いったん見送ることを明らかにしました。 【写真を見る】熊本県立高校前期・後期の「入試一本化」2027年実施予定を見送り国が検討進める「デジタル併願制」を注視 制度変更1年半前での方針転換となります。 現在の入試制度は、高校独自の検査や中学校の調査書などで選抜する「前期」と、学力検査を実施する「後期」に分かれてい