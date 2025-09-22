テレ東のドラマ『シナントロープ』(10月6日スタート 毎週月曜23:06〜)第1話の予告映像が22日、公開された。また、追加キャストも発表された。『シナントロープ』場面カット○「あの人は…とんでもないです」舞台は、街の小さなバーガーショップ“シナントロープ”。ある日、店内に現れたのは--目出し帽をかぶった2人の男。1人はレジ係の志沢に銃口を突きつけ「金を出せ」と迫り、もう1人はなぜかハンバーガーを頬張る“変な客”。