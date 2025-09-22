元俳優で群馬県高崎市にある人気ラーメン店「中華そばこましょう」の店主・小松正一さんが、2025年9月20日に亡くなった。61歳だった。「こましょう」公式Xが同日に報告した。寺島進さんら親交のあった俳優仲間が追悼の言葉を投稿している。「突然過ぎて、どうご報告すれば良いのか分からず」「こましょう」公式Xは20日、「本日中華そばこましょう店主小松正一が旅立ってしまいました」と報告。「突然過ぎて、どうご報告すれば