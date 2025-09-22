ドル指数は上昇一服、２１日線めぐる攻防＝ロンドン為替 週明けの為替市場では、ドル指数の上昇が一服している。東京午後にかけて９７．８２３まで上昇、先週末の高値水準をわずかに上回った。しかし、その後はロンドン時間に欠けて反落しており、９７．５０５レベルまでドル安が進んでいる。先週末９７．６４４を下回っている。２１日線が９７．７３１に位置しており、上値抵抗水準として注目される。 ドルインデックス＝