ロシアのプーチン大統領、22日に声明発表へＩＦＸ (ブルームバーグ) ※ ロシアのプーチン大統領は、軍事的なエスカレーション こそがロシアに有利な条件でウクライナを交渉の場に引き出す最善策であり、 トランプ米大統領がウクライナの防衛強化に大きく動く可能性は低いと結論付 けている。事情に詳しい関係者が明らかにした。