タレントの井上咲楽がベルリンマラソン（２１日）完走を報告し、祝福や労いの声が寄せられている。井上は２２日に自身のインスタグラムで「ベルリンマラソン、３時間２５分５１秒で完走しました！」と報告。シューズを持ちメダルを首からかけて笑顔を見せる様子などをアップした。さらに「ベルリンの美しい街並みとパワフルな沿道の応援に元気をもらいました。初の海外レースの充実感と達成感でいっぱい！いろんなところで日