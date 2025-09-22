2025年創建1300年を迎えた大分県の宇佐神宮に特別なステージが設けられました。 21日までの2日間、ミュージシャンの宇崎竜童さんがコンサートを行い、荘厳な境内で圧巻のパフォーマンスを披露しました。 宇崎竜童さん 自身の大ヒット曲「港のヨーコ・ヨコハマ・ヨコスカ」を熱唱するのは宇崎竜童さんです。 ステージが組まれた場所は、宇佐神宮の境内。2025年で創建1300年