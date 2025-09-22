¥Þ¥Ä¥­¥è¥³¥³¥«¥é¡õ¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤Ï¡¢¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖARGELAN¡Ê¥¢¥ë¥¸¥§¥é¥ó¡Ë¡×¤ò¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡£Âè1ÃÆ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯ ¥Ï¥ó¥É¥»¥é¥à¥¯¥ê¡¼¥à¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤ò¡¢2025Ç¯9·î11Æü¤«¤éÁ´¹ñ¤Î¥Þ¥Ä¥â¥È¥­¥è¥·¤È¥³¥³¥«¥é¥Õ¥¡¥¤¥ó¤ÎÎ¾¥°¥ë¡¼¥×¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ÇÈÎÇäÃæ¤Ç¤¹¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯¡Ë¡£¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Èµ¡Ç½À­¤ò¤µ¤é¤ËÄÉµá¤·¤¿¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥Ö¥é¥ó¥É¤Ø12Ç¯¤Ë¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¡ÖARGELAN