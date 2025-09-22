◇大相撲秋場所9日目（2025年9月22日両国国技館）西関脇・霧島（29＝音羽山部屋）が東関脇・若隆景（30＝荒汐部屋）をすくい投げ、5勝目を挙げた。連敗を4で止め、再び白星先行。同時に今場所が初の大関獲りの若隆景に4敗目の土をつけ、壁になった。「1回経験したので。思い切り行きました」。23年名古屋場所から1年間務めた元大関が大きく息を吐いた。同じ時津風一門同士、腕を競ってきた。立ち合いから相手得意の右四