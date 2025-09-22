福岡県は22日、同県朝倉市で建設計画が浮上している民間マンションに関し、県に電話やメールなどで苦情が約100件寄せられたと明らかにした。インターネットで「入居者の大半が中国や台湾から来て永住を予定している」「県知事が計画を許可した」といった情報が出回っているためとみられる。県は許可した事実はないと説明した。県によると、苦情は8月末ごろから始まり、多くが建設計画に反対する意見。先週末から急増した。建設