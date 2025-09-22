清水尋也被告東京地検は22日、大麻を所持したとして麻薬取締法違反の罪で、俳優清水尋也容疑者（26）を起訴した。地検によると、3日、東京都杉並区の自宅で大麻0.392グラムを所持したとしている。警視庁は、7月ごろと9月3日にそれぞれ大麻を含む植物片を所持したとして2回逮捕していた。地検は7月ごろの所持容疑を不起訴処分とした。理由は明らかにしていない。清水被告は映画「東京リベンジャーズ」やTBS系ドラマ「19番目の