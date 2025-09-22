中津警察署 福岡県に住む30代の男性が50万円をだまし取られるオレオレ詐欺の被害にあったことがわかりました。 大分県警の中津警察署によりますと9月18日、男性のスマートフォンに埼玉県警察の警察官を名乗る人物から電話があり、「あなたは犯罪収益隠避罪の容疑者だ。埼玉県で取調べを行うので埼玉まで来るように」などと言われました。 男性は身に覚えがなく遠方なので断ろうとしましたが、今度は警視庁の警察官を